В новом эндоскопическом центре Красноярска обследовали свыше 5 тыс. человек

Более 5,5 тыс. жителей Красноярского края за семь месяцев этого года прошли диагностику в новом региональном эндоскопическом центре, созданном на базе краевой клинической больницы. Это соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Учреждение открылось в апреле. Для него отремонтировали помещения, закупили медицинское оборудование, мебель и современную компьютерную технику. Пациентов на обследование направляют врачи из поликлиник по месту жительства, а также из краевой больницы.
В амбулаторных условиях центра с высоким уровнем комфорта и безопасности пациенты проходят диагностику желудка, пищевода и толстой кишки. При необходимости там выполняются малоинвазивные, малотравматичные процедуры по удалению новообразований, а также сложные эндоскопические исследования под седацией и общей анестезией.
«Ранняя диагностика существенно повышает эффективность лечения. Обнаружение рака на ранней стадии многократно увеличивает шансы на благоприятный исход, что является одной из приоритетных задач нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”», — рассказал заведующий эндоскопическим центром Павел Жегалов.
Это не первый специализированный центр, созданный в краевой больнице. В сентябре там открылось отделение гематологии. Также в больнице начал работать дневной стационар гематологического профиля.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.