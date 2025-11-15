Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прошел митинг против Пашиняна

Возле армянского посольства в Москве прошел митинг против действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении священнослужителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что участие в акции приняли около 250 человек.

Собравшиеся требовали от армянских властей освободить всех задержанных ранее священников. Участники митинга заявляли, что действия Пашиняна «вносят вражду среди народа», сеют хаос и отравляют общественное сознание в Армении.

Ранее архиепископ Армянской апостольской церкови (ААЦ) Микаэл Аджапахян был признан виновным по делу о призывах к захвату власти. В ААЦ назвали решение суда «позорным».

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше