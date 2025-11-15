В Москве прошел митинг против Пашиняна

Сообщается, что участие в акции приняли около 250 человек.
Собравшиеся требовали от армянских властей освободить всех задержанных ранее священников. Участники митинга заявляли, что действия Пашиняна «вносят вражду среди народа», сеют хаос и отравляют общественное сознание в Армении.
Ранее архиепископ Армянской апостольской церкови (ААЦ) Микаэл Аджапахян был признан виновным по делу о призывах к захвату власти. В ААЦ назвали решение суда «позорным».
