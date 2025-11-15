В Кропоткине Краснодарского края завершают благоустройство набережной

На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%. На участке площадью 1,4 га будут созданы игровые зоны и спортивные объекты, рассчитанные на разные возрастные группы. Сейчас строится самая масштабная в городе площадка для волейбола и баскетбола. Параллельно обустраивается комфортная зона отдыха: рабочие устанавливают скамейки и урны, готовят основание для будущих зеленых зон у пирсов.