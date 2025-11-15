В Кропоткине Краснодарского края завершают благоустройство набережной

Благоустройство набережной на улице Речной завершают в городе Кропоткине в Краснодарском крае. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кавказского района.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%. На участке площадью 1,4 га будут созданы игровые зоны и спортивные объекты, рассчитанные на разные возрастные группы. Сейчас строится самая масштабная в городе площадка для волейбола и баскетбола. Параллельно обустраивается комфортная зона отдыха: рабочие устанавливают скамейки и урны, готовят основание для будущих зеленых зон у пирсов.
«Новое пространство займет 13 810 квадратных метров и будет включать в себя игровые и спортивные объекты для всех возрастов. Активно строятся причалы и сцена. Совсем скоро здесь будет очень красиво», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кавказского района Авак Арутюнов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.