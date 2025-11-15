Школьники Ставропольского края посетили тепличный комплекс

Кадровый центр Ставропольского края организовал профтур для школьников на один из крупнейших агрокомплексов региона — сельскохозяйственное предприятие «Кавказ». Это соответствует задачам национального проекта «Кадры», сообщили в региональном правительстве.
Ребята смогли ознакомиться с производством томатов, увидеть изнутри жизнь современного предприятия, узнать о передовых технологиях, применяемых в сельском хозяйстве. Сотрудники агрокомплекса провели для гостей экскурсию, продемонстрировав современные теплицы и складские помещения. Школьники смогли задать вопросы и получить ответы специалистов.
Важным аспектом профориентационного тура стало освещение карьерных перспектив. Школьники, например, узнали, что средняя зарплата овощевода на предприятии составляет 100 тыс. рублей. Кроме того, агрокомплекс активно инвестирует в подготовку кадров, предлагая возможности для обучения и профессионального роста. В знак гостеприимства и демонстрации качества продукции ребят угостили свежими томатами.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.