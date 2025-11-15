Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники Ставропольского края посетили тепличный комплекс

Важным аспектом профориентационного тура стало освещение карьерных перспектив.

Кадровый центр Ставропольского края организовал профтур для школьников на один из крупнейших агрокомплексов региона — сельскохозяйственное предприятие «Кавказ». Это соответствует задачам национального проекта «Кадры», сообщили в региональном правительстве.

Ребята смогли ознакомиться с производством томатов, увидеть изнутри жизнь современного предприятия, узнать о передовых технологиях, применяемых в сельском хозяйстве. Сотрудники агрокомплекса провели для гостей экскурсию, продемонстрировав современные теплицы и складские помещения. Школьники смогли задать вопросы и получить ответы специалистов.

Важным аспектом профориентационного тура стало освещение карьерных перспектив. Школьники, например, узнали, что средняя зарплата овощевода на предприятии составляет 100 тыс. рублей. Кроме того, агрокомплекс активно инвестирует в подготовку кадров, предлагая возможности для обучения и профессионального роста. В знак гостеприимства и демонстрации качества продукции ребят угостили свежими томатами.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.