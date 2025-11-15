Ричмонд
В городе Шарыпово в Красноярском крае сделали Динопарк

Идея строительства появилась благодаря обнаруженным в окрестностях скелетам динозавров.

Парк с динозаврами появился в городе Шарыпово в Красноярском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

Средства на создание общественного пространства были выделены за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Идея строительства Динопарка появилась благодаря уникальной находке — скелетам динозавров, обнаруженных несколько лет назад в окрестностях Шарыпова. Почти 5 тыс. жителей города приняли участие в обсуждении архитектурных решений проекта и поддержали инициативу создания тематического парка.

Бывший городской пустырь наполнили реалистичными фигурами динозавров, создали арт-объекты. Горку сделали в виде потухшего вулкана, а детский игровой комплекс — в форме стегозавра. Для жителей также предусмотрены зона тихого отдыха, мостик через искусственный ручей. Летом в парке будет работать фонтан с подсветкой. Также на территории обустроена площадка для мероприятий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.