В городе Шарыпово в Красноярском крае сделали Динопарк

Средства на создание общественного пространства были выделены за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Идея строительства Динопарка появилась благодаря уникальной находке — скелетам динозавров, обнаруженных несколько лет назад в окрестностях Шарыпова. Почти 5 тыс. жителей города приняли участие в обсуждении архитектурных решений проекта и поддержали инициативу создания тематического парка.