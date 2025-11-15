Более 70 единиц оборудования получил роддом в Иванове

Родильный дом № 1 города Иваново получил 73 единицы нового оборудования, еще более 20 единиц поставят до конца года. Это стало возможно при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Новая техника поступает в ключевые подразделения родильного дома: анестезиологии и реанимации, лабораторию, отделение новорожденных, операционные и родовые залы. Среди уже установленного оборудования — гипо- и гипертермический аппарат, современный иммунохемилюминесцентный анализатор, автоматический анализатор гемостаза, аппараты искусственной вентиляции легких и другие системы, обеспечивающие безопасность матери и ребенка на всех этапах. Как отметили в роддоме, обновление материально-технической базы повысило качество диагностики и медпомощи, позволило оптимизировать работу специалистов и создать максимально комфортные условия для женщин, ожидающих малыша, и новорожденных.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.