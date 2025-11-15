Более 70 единиц оборудования получил роддом в Иванове

Новая техника поступает в ключевые подразделения родильного дома: анестезиологии и реанимации, лабораторию, отделение новорожденных, операционные и родовые залы. Среди уже установленного оборудования — гипо- и гипертермический аппарат, современный иммунохемилюминесцентный анализатор, автоматический анализатор гемостаза, аппараты искусственной вентиляции легких и другие системы, обеспечивающие безопасность матери и ребенка на всех этапах. Как отметили в роддоме, обновление материально-технической базы повысило качество диагностики и медпомощи, позволило оптимизировать работу специалистов и создать максимально комфортные условия для женщин, ожидающих малыша, и новорожденных.