В Челябинске пройдет 11-ый фестиваль по адаптивным видам единоборств

Спортивный турнир для атлетов с ограниченными возможностями состоится 29 ноября во дворце спорта «Надежда» в Челябинске. Мероприятие организуют в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве по физической культуре и спорту.
Участниками традиционного фестиваля ежегодно становятся около 200 единоборцев из разных регионов России. В разное время в турнире принимали участие спортсмены из Челябинской, Курганской, Свердловской, Новосибирской областей, Пермского края, Башкирии, Якутии и других субъектов.
В этом году на татами встретятся спортсмены-дзюдоисты с нарушением зрения, слуха, интеллекта, каратисты с нарушением опорно-двигательного аппарата, тхэквондисты с нарушениями интеллекта. Также, как сообщают организаторы, пройдет церемония открытия соревнований, в которой примут участие почетные гости.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.