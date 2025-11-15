Умер президент АЭВТ Владимир Тасун

Росавиация отметила, что Тасун в 2007—2014 годах он работал директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России. А после был избран президентом АЭВТ. В этой должности отстаивал интересы перевозчиков, предлагал законодательные и прочие инициативы, направленные на повышение устойчивости всего отечественного воздушного транспорта. Награжден Орденом Почета.