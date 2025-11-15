Ричмонд
Умер президент АЭВТ Владимир Тасун

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Скончался президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, сообщила Росавиация.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на 77-м году жизни скончался президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации (Клуб “Опыт”), Заслуженный работник транспорта РФ Владимир Николаевич Тасун», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 17 ноября, в 12.00 мск, в Москве, улица Маршала Тимошенко, дом 25.

Росавиация отметила, что Тасун в 2007—2014 годах он работал директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России. А после был избран президентом АЭВТ. В этой должности отстаивал интересы перевозчиков, предлагал законодательные и прочие инициативы, направленные на повышение устойчивости всего отечественного воздушного транспорта. Награжден Орденом Почета.