В Севастополе на улице Урожайной завершился ремонт дороги

Участок улицы Урожайной отремонтировали в селе Ушакова в Балаклавском районе Севастополя в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Севастопольском Автодоре».
Работы выполнены на отрезке протяженностью 431 м. Перед началом ремонта на дороге наблюдались дефекты. Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. Они уложили ровное и надежное дорожное полотно. Теперь жители могут комфортно добираться до своих домов.
Отметим, что в этом районе также отремонтировали улицы Тендровскую, Коцюбинского и Английский бульвар.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.