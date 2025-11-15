В Уфе перинатальный центр получил новое оборудование

Республиканский клинический перинатальный центр в Башкирии получил два новых аппарата УЗИ в ходе реализации национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новые приборы уже установлены и применяются для диагностики. Они отличаются высокой точностью визуализации, оснащены чувствительными датчиками и обладают расширенными диагностическими возможностями.
Отметим, что ультразвуковое исследование остается одним из самых безопасных и информативных методов диагностики, активно применяемых в перинатальном центре. С появлением нового оборудования врачи смогут проводить еще более детальную и точную диагностику на всех сроках беременности.
«Для нашего коллектива крайне важно, чтобы каждая женщина чувствовала себя уверенно. Мы хотим, чтобы наши пациентки знали: их здоровье и здоровье будущего ребенка находятся в надежных руках квалифицированных специалистов с современным оборудованием», — отметила главный врач учреждения Лиана Савина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.