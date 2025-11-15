В селе Старая Шентала в Самарской области высадили деревья

Школьники и педагоги села Старая Шентала в Самарской области совместно с сотрудниками Шенталинского лесничества высадили саженцы рябины и калины вокруг спортивной площадки. Акция соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Шенталинского района.
Посадочный материал был предоставлен Шенталинским лесничеством, которое имеет собственный питомник. Там, кроме саженцев рябины и калины, также выращивают сеянцы березы, дуба черешчатого, сосны, ели, акации и липы.
«Идея озеленения территории спортивной площадки возникла у ребят после посещения местного музея. Решили посадить саженцы в память о наших героях, ведь наше образовательное учреждение носит имя Героя Советского Союза П. В. Бочкарева», — рассказал директор школы Евгений Ивакаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.