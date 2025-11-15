В Усть-Лабинске открыли обновленный сквер

Сквер по улице Красноармейской благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в городе Усть-Лабинске. Об этом сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Зону отдыха создали при активном участии самих жителей Усть-Лабинска, выразивших пожелания, чтобы там было комфортно людям всех возрастов. Пространство площадью более 1 га стало многофункциональным и более привлекательным. На территории рабочие сделали пешеходные дорожки, смонтировали новую систему освещения и установили светильники.
«Также создали и оборудовали современными комплексами площадки — спортивную и детскую игровую. На территории разместили скамейки и перголы. Также установили остановочный павильон и провели озеленение сквера — высадили газоны, лиственные и хвойные деревья и кустарники», — сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.