На ярмарке в Тюмени продали около 9 тонн сельхозпродукции

Продукцию представили более 60 товаропроизводителей из 14 муниципальных образований региона: Нижнетавдинский, Вагайский, Викуловский, Ярковский, Омутинский, Сладковский, Исетский, Ишимский, Тюменский, Голышмановский, Армизонский, Юргинский муниципальный округ, город Тюмень и Ялуторовск. На площадках была представлена молочная, мясная и рыбная продукция, а также продукты пчеловодства и птицеводства, дикоросы и сухофрукты. Большим спросом у посетителей пользовалось мясо говядины и свинины. Помимо этого, 12 местных ремесленников представили товары собственного производства: деревянные изделия, игрушки и вязаные вещи.