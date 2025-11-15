На ярмарке в Тюмени продали около 9 тонн сельхозпродукции

Около 9 тонн сельскохозяйственной продукции продали на ярмарке, которая прошла 8 ноября в Тюмени. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Продукцию представили более 60 товаропроизводителей из 14 муниципальных образований региона: Нижнетавдинский, Вагайский, Викуловский, Ярковский, Омутинский, Сладковский, Исетский, Ишимский, Тюменский, Голышмановский, Армизонский, Юргинский муниципальный округ, город Тюмень и Ялуторовск. На площадках была представлена молочная, мясная и рыбная продукция, а также продукты пчеловодства и птицеводства, дикоросы и сухофрукты. Большим спросом у посетителей пользовалось мясо говядины и свинины. Помимо этого, 12 местных ремесленников представили товары собственного производства: деревянные изделия, игрушки и вязаные вещи.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.