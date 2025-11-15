Ричмонд
Самолеты не смогли улететь из Санкт-Петербурга в Уфу из-за обрушившегося на город снегопада

Из-за мощного снегопада задержались авиарейсы Санкт-Петербург — Уфа.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 ноября, мощный снегопад стал причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга. Как сообщает Telegram-канал «Моя Уфа», вылет около 40 авиарейсов был отложен.

Наибольшая задержка вылета (около 10 часов) сложилась у пассажиров, которые собирались отправиться в Уфу. Известно, что на некоторых рейсах граждан уже запускали на борт самолетов, однако вскоре отправляли обратно в терминал.

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области случился первый снегопад в этом сезоне. На улицах для борьбы с последствиями непогода было задействовано 607 единиц специализированной техники, а также более 300 сотрудников, занимающихся посыпкой дорог и обеспечением безопасности для водителей и пешеходов.

