Самолеты не смогли улететь из Санкт-Петербурга в Уфу из-за обрушившегося на город снегопада

Сегодня, 15 ноября, мощный снегопад стал причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга. Как сообщает Telegram-канал «Моя Уфа», вылет около 40 авиарейсов был отложен.
Наибольшая задержка вылета (около 10 часов) сложилась у пассажиров, которые собирались отправиться в Уфу. Известно, что на некоторых рейсах граждан уже запускали на борт самолетов, однако вскоре отправляли обратно в терминал.
Напомним, недавно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области случился первый снегопад в этом сезоне. На улицах для борьбы с последствиями непогода было задействовано 607 единиц специализированной техники, а также более 300 сотрудников, занимающихся посыпкой дорог и обеспечением безопасности для водителей и пешеходов.
