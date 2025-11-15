Самолеты не смогли улететь из Санкт-Петербурга в Уфу из-за обрушившегося на город снегопада

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области случился первый снегопад в этом сезоне. На улицах для борьбы с последствиями непогода было задействовано 607 единиц специализированной техники, а также более 300 сотрудников, занимающихся посыпкой дорог и обеспечением безопасности для водителей и пешеходов.