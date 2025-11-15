В Майкопе благоустроили детскую площадку

Детскую площадку благоустроили на улице Свердлова в Майкопе в Адыгее. Работы выполнили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
На территории специалисты уложили прорезиненное покрытие и сделали уличное освещение, установили детский игровой комплекс и домик, балансир, качели, карусель, скамейки и урны. Пространство стало современным и безопасным местом для детей.
«Создание современных общественных пространств — важная часть национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Благодаря федеральной поддержке жители региона получают комфортные и безопасные места для отдыха всей семьей», ― сообщили в минстрое региона.
Отметим, что сейчас продолжается благоустройство лесопарковой зоны «Мэздах» в Майкопе, а также парка в городе Адыгейске. Завершить работы планируется до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.