В Красноярске пройдет форум работающей молодежи

Форум работающей молодежи состоится 19 ноября в международном выставочно-деловом центре «Сибирь» в Красноярске. Мероприятие проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
Событие объединит 300 школьников, студентов, сотрудников корпораций, лидеров молодежных советов и руководителей подразделений по работе с кадрами и молодыми специалистами. В этом году мероприятие станет частью Сибирского энергетического форума.
Программа форума разделена на три тематических направления. Для студентов и школьников подготовили линейку профориентационных мероприятий. Их ждут презентации ведущих предприятий, встречи с молодыми специалистами и практические советы по построению карьеры. Работающим молодым людям расскажут, как грамотно управлять ресурсами, решать бытовые и финансовые вопросы, находить баланс между работой и личной жизнью. Лидеры молодежных советов и руководители подразделений по работе с кадрами и молодежью встретятся с представителями системы молодежной политики Красноярского края.
«Основная задача форума — стать площадкой для открытого диалога, где мы совместно решаем ключевые вопросы: как сохранить кадровый потенциал региона, повысить эффективность подготовки молодых специалистов и генерировать новые идеи для проектов молодежных советов. Именно здесь рождаются конкретные инструменты для консолидации молодежных инициатив, формирования профессиональных сообществ и поддержки активной гражданской позиции, что в итоге укрепляет будущее Красноярского края», — отметила руководитель флагманской программы «Мы профессионалы» Татьяна Федосеева.
Подать заявку на форум можно до 15 ноября включительно в системе «Молодежь России».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.