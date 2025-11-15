В Красноярске пройдет форум работающей молодежи

Программа форума разделена на три тематических направления. Для студентов и школьников подготовили линейку профориентационных мероприятий. Их ждут презентации ведущих предприятий, встречи с молодыми специалистами и практические советы по построению карьеры. Работающим молодым людям расскажут, как грамотно управлять ресурсами, решать бытовые и финансовые вопросы, находить баланс между работой и личной жизнью. Лидеры молодежных советов и руководители подразделений по работе с кадрами и молодежью встретятся с представителями системы молодежной политики Красноярского края.