В Алтайском крае улучшили участок трассы, проходящий через село Верх-Суетка

Участок автомобильной дороги Юдиха — Тюменцево — Баево-Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород протяженностью 2 км отремонтировали в Алтайском крае. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты сделали щебеночное основание с добавлением цемента для повышения прочности, полотно восстановили и укрепили с помощью ресайклера — технологии, позволяющей использовать существующие материалы. В завершение рабочие уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины и обустроили примыкания.
Особое внимание было уделено безопасности, так как участок проходит через территорию села. Рядом с местной школой появилась не только обновленная проезжая часть, но и искусственная дорожная неровность, новые знаки, ограждения и светофор.
Отметим, что в следующем году планируют отремонтировать участок этой дороги протяженностью почти 8 км — с 150 км по 158 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.