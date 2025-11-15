В городе Тетюши в Татарстане прошел семинар для учителей биологии

Методический семинар-практикум на тему «Разбор типичных ошибок и трудных заданий ЕГЭ по биологии» прошел 11 ноября в татарской средней общеобразовательной школе в городе Тетюши. Его организовали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в исполнительном комитете Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.
Участниками мероприятия стали учителя биологии, которые поделились своим опытом и эффективными методами подготовки школьников к единому государственному экзамену. Особое внимание уделили разбору типичных ошибок учащихся во второй части экзаменационной работы, а также успешным практикам, способствующим повышению качества подготовки выпускников.
Особенностью семинара стало обсуждение способов эффективного использования интернет-ресурсов в процессе подготовки учеников к сдаче ЕГЭ по биологии. Участники семинара отметили важность систематического анализа типичных трудностей и разработки соответствующих мер для их преодоления. Мероприятие завершилось обсуждением дальнейших шагов по совершенствованию учебного процесса и повышением уровня профессиональной компетентности педагогов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.