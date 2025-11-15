БАРНАУЛ, 15 ноя — РИА Новости. Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке, самка и самец поселятся в заведении еще до Нового года, сейчас для них строят домик, сообщил РИА Новости директор зверинца Сергей Писарев.
«В ближайшее время барнаульский зоопарк “Лесная сказка” пополнится альпаками, привезённым в Россию из Чили. Самец и самочка сейчас на карантине в Москве. Как только карантинные мероприятия завершатся, альпаки поездом приедут в Барнаул», — отметил Писарев.
Директор зоопарка рассказал, что за альпаками в Москву полетит фотограф и видеограф зоопарка Оксана Васильева.
«До Нового года альпаки будут у нас. Оксана по мордочкам самых красивых выберет. Нам разрешили это сделать», — отметил Писарев.
Он рассказал, что чилийские альпаки не очень морозоустойчивые, они не могут жить без теплого помещения. Поэтому сейчас в зоопарке для них строится жилье.
«Разместят их на мини-ферме, и летом с ними можно будет общаться», — отметил директор.
Писарев уточнил РИА Новости, что альпак в зоопарке еще не было.