Ученики школы поселка Руэм в Марий Эл прошли уроки цифровой грамотности

Новый «Урок цифры», посвященный теме «Видеоплатформа», прошел в школе поселка Руэм в Республике Марий Эл. Проект «Урок цифры», а также «Цифровой ликбез» реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном министерстве цифрового развития.
На уроке школьники узнали о том, как устроены видеоплатформы и как работают современные видеосервисы на примере VK Видео. Ребята вместе с маскотами VK Видео попробовали сделать платформу еще более удобной и безопасной. Они разобрались в технологиях загрузки и рекомендациях, примерили на себя роли IT-специалистов, закрепили полученные знания на тренажере.
Заместитель министра цифрового развития Республики Марий Эл Олег Жаров посоветовал ребятам учиться простым правилам цифрового порядка: регулярно удалять ненужные файлы, фотографии и видеозаписи, использовать облачные сервисы и делать резервные копии важных данных.
Также с героями «Цифрового ликбеза» старшеклассники узнали про «цифровые субботники» и о том, как навести порядок в мобильных устройствах. Вместе с Олегом Жаровым они научились чистить кэш, отключать автозагрузку медиа, отправлять ссылки вместо больших файлов, настраивать уведомления для важных чатов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.