Ученики школы поселка Руэм в Марий Эл прошли уроки цифровой грамотности

На уроке школьники узнали о том, как устроены видеоплатформы и как работают современные видеосервисы на примере VK Видео. Ребята вместе с маскотами VK Видео попробовали сделать платформу еще более удобной и безопасной. Они разобрались в технологиях загрузки и рекомендациях, примерили на себя роли IT-специалистов, закрепили полученные знания на тренажере.