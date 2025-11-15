В Башкирии участники проекта «Активное долголетие» сдали нормы ГТО

Событие объединило более 30 энергичных и целеустремленных людей, готовых продемонстрировать свою физическую подготовку и силу духа. В программе были представлены различные виды испытаний, адаптированные для представителей старшего поколения: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине. Также они выполняли сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью и о сиденье стула, смешанное передвижение на 1 км.