Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошел в Давлеканово среди участников проекта «Активное долголетие» в возрасте от 60 лет и старше. Мероприятие организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Давлекановского района Республики Башкортостан.
Событие объединило более 30 энергичных и целеустремленных людей, готовых продемонстрировать свою физическую подготовку и силу духа. В программе были представлены различные виды испытаний, адаптированные для представителей старшего поколения: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине. Также они выполняли сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью и о сиденье стула, смешанное передвижение на 1 км.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.