На Ставрополье завершили второй этап благоустройства парка

Второй этап комплексного благоустройства парка на улице Заводской завершили в селе Красногвардейском Ставропольского края. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Красногвардейского округа.
Ранее там обустроили аллею с пешеходными дорожками и площадками для отдыха. Инициативу жителей продолжить преображение парка поддержали во время рейтингового голосования прошлого года. В рамках второго этапа пространство парка значительно преобразилось. Там появилось несколько новых игровых зон для детей, освещение, скамейки и урны.
«Территория получилась современной, безопасной и уютной, где приятно проводить досуг всей семьей. Хочу отметить, что благоустройство парка будет продолжено. В будущем году планируем построить современную скейт-зону — этот проект стал победителем в рамках голосования этого года. Сегодня ведем подготовительную работу», — рассказал глава Красногвардейского округа Константин Ишков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.