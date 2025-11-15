На Ставрополье завершили второй этап благоустройства парка

Ранее там обустроили аллею с пешеходными дорожками и площадками для отдыха. Инициативу жителей продолжить преображение парка поддержали во время рейтингового голосования прошлого года. В рамках второго этапа пространство парка значительно преобразилось. Там появилось несколько новых игровых зон для детей, освещение, скамейки и урны.