В Ростове на следующей неделе без света останутся сотни горожан

В Ростове-на-Дону с понедельника, 17 ноября, будут в плановом порядке отключать электроэнергию. Об этом сообщается на сайте «Донэнерго». Отключения связаны с профилактическими работами. Рассказываем подробно, где конкретно не будет света.
17 ноября обесточат дома, расположенные по следующим адресам: пер. Гаражный 1−3, 2−6; пер. Красногорский 1−23, 2−30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3−41, 4−38; пер. Могилевский 1−9, 8−18; пер. ОГПУ 2−16, 15−21; пер. Парусный 18−50, 23−59; ул. Портовая 193/2, 211−239.
Во вторник, 18 ноября, электроэнергии не будет по таким адресам: ул. Восточная 11−13, 31−37; пер. Крепостной 103А, 105/48; ул. Красноармейская 240, 250; ул. М. Горького 206, 214, 243−247.
В среду, 19 ноября, свет отключат в домах, расположенных на следующих улицах: ул. Бусыгина 1−13, 2, 2А; ул. Васильева 1−7, 4−12; ул. Сурмача 2−6, 5, 17/8, 16−20; ул. Яковлева 11−15, 4−12; гаражи «Масса»; ул. Алейникова 6/1.
В четверг, 20 ноября, свет отключат по адресам: просп. Космонавтов 1/26, 1/Б; ул. Капустина 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1; парк «Дружба»; ул. Комсомольская 79/5, 82, 89; ул. 45 линия 20, 80.
