В Новосибирске в декабре откроют новый сосудистый центр

Новый региональный сосудистый центр планируют открыть в Новосибирске в декабре в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Центр будет работать в отремонтированном отделении городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2. Ход работ проверил губернатор региона Андрей Травников во время выездного совещания.
«В новом отделении проводили не просто ремонт, а, по сути дела, создавали новые помещения», — подчеркнул он.
Для нового отделения в больнице выделен целый этаж в одном из зданий. Также для центра закупили современное оборудование, в том числе ангиограф. Медицинскую помощь в отделении смогут получать более 450 тыс. человек из Октябрьского, Первомайского, Центрального и Железнодорожного районов города.
По словам министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, всего в этом году в регионе провели ремонт более 60 медучреждений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.