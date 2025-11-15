Ричмонд
В Воскресенске прошла экологическая акция по сбору макулатуры

Участники мероприятия собрали около 3 тонн бумаги и картона.

Экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» 10 ноября прошла в Воскресенске в Московской области. Это соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

В мероприятии приняли участие школьники, волонтеры, работники учреждений образования, культуры и спорта, детские сады, общественные организации и местные жители. Активисты приносили старые газеты, журналы, упаковку, ненужные брошюры, книги и картон. Участники акции собрали около 3 тонн макулатуры.

«Жители вместе с макулатурой приносят и книги. Те, которые находятся в хорошем состоянии, отправятся в парк усадьбы Кривякино на буккроссинг. Все желающие могут принести туда все прочитанные и ненужные книги или же взять для себя какое-то произведение», — отметила специалист молодежного центра «Олимпиец» Раиса Комарова.

Отметим, что мероприятие проводят два раза в год. Помогают в организации экологической акции в Воскресенске волонтеры молодежного центра «Олимпиец».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.