В Воскресенске прошла экологическая акция по сбору макулатуры

«Жители вместе с макулатурой приносят и книги. Те, которые находятся в хорошем состоянии, отправятся в парк усадьбы Кривякино на буккроссинг. Все желающие могут принести туда все прочитанные и ненужные книги или же взять для себя какое-то произведение», — отметила специалист молодежного центра «Олимпиец» Раиса Комарова.