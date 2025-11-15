В Нижнем Новгороде прошел фестиваль авторских экскурсий

Более 1100 нижегородцев и гостей региона присоединились к фестивалю авторских экскурсий «Путешествие в родной город». Его проведение способствует продвижению туристического потенциала региона — это одна из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Марафон бесплатных мероприятий проходил в Нижнем Новгороде с 12 октября по 9 ноября. За это время для участников провели в общей сложности 26 тематических экскурсий. В рамках фестиваля состоялось 20 авторских экскурсионных программ, в том числе две экскурсии для глухих и слабослышащих на русском жестовом языке, а также четыре детские интерактивные программы.
«Этот фестиваль стал возможен благодаря жителям города. Именно они своим интересом к нашим экскурсиям сделали его ярким, масштабным и удивительно интересным. Отклик, который экскурсоводы получили от гостей фестиваля, — это самая лучшая благодарность за их работу. Ведь за каждой авторской экскурсией стоит огромный исследовательских и творческий труд», — отметила президент Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области Екатерина Лещанова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.