В Нижнем Новгороде прошел фестиваль авторских экскурсий

Марафон бесплатных мероприятий проходил в Нижнем Новгороде с 12 октября по 9 ноября. За это время для участников провели в общей сложности 26 тематических экскурсий. В рамках фестиваля состоялось 20 авторских экскурсионных программ, в том числе две экскурсии для глухих и слабослышащих на русском жестовом языке, а также четыре детские интерактивные программы.