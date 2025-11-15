В Калужской области завершают ремонт дороги до Мосальска

Ремонт участка дороги Р-132 «Золотое кольцо» — Мосальск завершается в Мосальском районе Калужской области. Работы выполняют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Это трасса опорной сети, которая соединяет Мосальск, село Барятино и Киров с Калугой. Протяженность участка — 20,5 км. В ходе ремонта, который начался в прошлом году, специалисты убрали старое покрытие, уложили выравнивающий слой, привели в порядок водопропускные трубы, восстановили дорожную одежду в местах пучинообразования и кюветы. Также они провели планировку откосов, укрепили обочины, отремонтировали съезды, восстановили остановочные павильоны и заездные карманы, нанесли дорожную разметку, заменили изношенные барьерные ограждения и установили знаки. Для повышения безопасности движения установили барьерное ограждение на участке дороги в районе села Тарасково.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.