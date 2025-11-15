Автомобиль сбил мать и ее 16-летнюю дочь: девочка выжила, женщина погибла

Глава администрации обратился к жителям района, отметив, что короткие осенние дни и ранние сумерки требуют повышенной бдительности. Он призвал водителей быть особенно внимательными за рулем в темное время суток, а пешеходов — обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде.