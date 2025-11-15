Автомобиль сбил мать и ее 16-летнюю дочь: девочка выжила, женщина погибла

Вчера вечером, 14 ноября, в Башкирии в селе Верхние Татышлы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.
На улице Гагарина автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь. К сожалению, женщина погибла, школьницу с травмами госпитализировали.
Шайхисламов выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей дочери.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Глава администрации обратился к жителям района, отметив, что короткие осенние дни и ранние сумерки требуют повышенной бдительности. Он призвал водителей быть особенно внимательными за рулем в темное время суток, а пешеходов — обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде.
— Берегите себя и своих близких, будьте внимательны друг к другу на дорогах! — призвал Фанур Шайхисламов.
