Автомобиль сбил мать и ее 16-летнюю дочь: девочка выжила, женщина погибла

В Башкирии в ДТП погибла женщина, ее 16-летней дочери удалось выжить.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 14 ноября, в Башкирии в селе Верхние Татышлы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

На улице Гагарина автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь. К сожалению, женщина погибла, школьницу с травмами госпитализировали.

Шайхисламов выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей дочери.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Глава администрации обратился к жителям района, отметив, что короткие осенние дни и ранние сумерки требуют повышенной бдительности. Он призвал водителей быть особенно внимательными за рулем в темное время суток, а пешеходов — обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде.

— Берегите себя и своих близких, будьте внимательны друг к другу на дорогах! — призвал Фанур Шайхисламов.

