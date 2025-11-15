В Крыму в ближайшие месяцы завершат ремонт дороги Армянск — Волошино

Ремонт дороги межмуниципального значения Армянск — Волошино протяженностью 2,2 км планируют завершить в ближайшие месяцы в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.
Строители уже завершили установку бортовых камней, которые будут надежно отделять проезжую часть от тротуаров и обочин. Кроме того, уложен значительный объем асфальтобетонной смеси на основных полосах движения, параллельно ведется подготовка пешеходных зон: тротуары вдоль дороги уже сформированы и имеют прочное щебеночное основание, готовое к финальному асфальтированию.
Автодорога является ключевым элементом транспортной сети северного Крыма. Она связывает город Армянск с селом Волошино и другими населенными пунктами района. Отремонтированный участок позволит улучшить логистику, будет способствовать экономическому развитию всего региона и повысит качество жизни местных жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.