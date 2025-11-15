В поселке Новые Пески в Карелии появился высокоскоростной интернет

«Благодаря современным услугам связи жители поселка Новые Пески получили возможность свободного общения на расстоянии с родными и близкими, дистанционного образования, получения государственных и муниципальных услуг посредством интернета. Объекты определяются в рамках всероссийского голосования. Каждый житель республики может принять участие и отдать свой голос за населенный пункт, соответствующий критериям проекта. В этом году голосование за населенные пункты, которые обеспечат услугами связи в 2026 году, завершилось 9 ноября», — отметила первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Юлия Мизинкова.