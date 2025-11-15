В поселке Новые Пески в Карелии появился высокоскоростной интернет

Мобильная связь и высокоскоростной интернет появились в поселке Новые Пески Пряжинского района Республики Карелии при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Теперь местные жители могут звонить и писать своим друзьям и родным, а также пользоваться онлайн-услугами. Базовую станцию в поселке построили в ходе реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».
«Благодаря современным услугам связи жители поселка Новые Пески получили возможность свободного общения на расстоянии с родными и близкими, дистанционного образования, получения государственных и муниципальных услуг посредством интернета. Объекты определяются в рамках всероссийского голосования. Каждый житель республики может принять участие и отдать свой голос за населенный пункт, соответствующий критериям проекта. В этом году голосование за населенные пункты, которые обеспечат услугами связи в 2026 году, завершилось 9 ноября», — отметила первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Юлия Мизинкова.
Напомним, проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется с 2022 года. За это время на территории республики базовые станции установили в 26 населенных пунктах. В этом году будут установлены и введены в эксплуатацию четыре базовые станции.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.