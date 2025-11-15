На Южном острове Новой Земли начали исследования краснокнижного северного оленя

Как отмечает ученый, своим поведением олени демонстрируют стремление избегать встречи с людьми и техникой. Самки в маленьких группах убегали, стараясь сохранять дистанции как можно дальше. Так же повело себя и стадо животных, которое, завидев вездеход с расстояния 800 м, ушло в горы. Одиночный самец довольно спокойно прореагировал на дистанции 200 м на присутствие человека, но ушел в сторону.