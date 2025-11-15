Ричмонд
В Санкт-Петербурге завершился ремонт проспекта Стачек

Специалисты обновили покрытие на 77 тыс. кв. м проезжей части и тротуары.

Ремонт проспекта Стачек завершили в Санкт-Петербурге в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы проходили на участках общей протяженностью около 2,3 км от Комсомольской площади до Ново-Автовского путепровода и от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова.

Специалисты подрядной организации обновили покрытие на 77 тыс. кв. м проезжей части и тротуары. Кроме того, дорожники заменили люки колодцев и нанесли новую разметку термопластиком. В межрельсовом пространстве трамвайных путей на Кронштадтской площади уложили литой асфальт.

Проспект Стачек — важнейшая транспортная артерия южной части Санкт-Петербурга. Магистраль обеспечивает движение общественного и личного транспорта. На ней расположены станции метро «Автово», «Кировский завод» и «Нарвская».

Отметим, в 2023 году специалисты провели ремонт проспекта на участках от площади Стачек до Комсомольской площади и от Ново-Автовского путепровода до Ленинского проспекта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.