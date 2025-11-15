Педагог из НАО вошла в число победителей проекта «Флагманы образования»

Преподаватель Ненецкого аграрно-экономического техникума имени В. Г. Волкова стала одним из победителей проекта «Флагманы образования», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Всего в число лидеров конкурса вошел 41 педагог из 28 регионов страны, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
Нина Хенерина победила в треке «Государство». Итоговое мероприятие конкурса прошло на площадке Государственного университета управления и завершило трек, призванный помочь педагогам улучшить знания в системе государственного устройства, законах и истории России.
Трек «Государство» включал онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование.
«Конкурсный отбор был серьезным — свыше 350 человек на место. Нина Хенерина преподает в техникуме юридические дисциплины. Во время проекта она углубила свои знания в области управления государством, изучила вызовы, которые стоят перед нашей страной», — отметила губернатор региона Ирина Гехт.
Важным результатом проекта станет сборник лучших практик от победителей трека — методические разработки по преподаванию тем, связанных с государственным устройством и гражданской грамотностью. Эти материалы можно масштабировать в школах, колледжах и вузах по всей стране. Также победители смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня и стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.