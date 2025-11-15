15 собак обрели дом: в Уфе состоялась акция «Ищу человека»

Этот этап акции стал рекордным по количеству собранной помощи: уфимцы, образовательные учреждения и предприятия передали четыре тонны корма для животных. Всего с момента запуска акции в декабре 2024 года собрано около 13 тонн корма для приютов. За это время новые хозяева нашли более 240 животных, были вакцинированы свыше 140 собак и кошек, чипированы 110 питомцев.