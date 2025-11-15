Ричмонд
15 собак обрели дом: в Уфе состоялась акция «Ищу человека»

В Уфе в рамках акции «Ищу человека» 15 собак обрели семью.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 ноября, в Уфе в парке «Кашкадан» состоялся десятый этап благотворительно-просветительской акции «Ищу человека», направленной на помощь бездомным животным. Мероприятие прошло в рамках проекта «Уфа добрая».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на площадке акции горожане представилась возможность познакомиться с собаками и кошками, готовыми обрести новую семью. Для посетителей организовали сбор помощи для приютов, консультации ветеринарных клиник, а также услуги по вакцинации против бешенства и льготному чипированию питомцев.

Развлекательную программу мероприятия составили выступления артистов, игры, конкурсы и показательные номера собак из центра дрессировки.

Этот этап акции стал рекордным по количеству собранной помощи: уфимцы, образовательные учреждения и предприятия передали четыре тонны корма для животных. Всего с момента запуска акции в декабре 2024 года собрано около 13 тонн корма для приютов. За это время новые хозяева нашли более 240 животных, были вакцинированы свыше 140 собак и кошек, чипированы 110 питомцев.

— Еще 15 собак нашли сегодня дом в рамках акции «Ищу человека». Спасибо всем неравнодушным! — заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.