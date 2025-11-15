В Камышлове Свердловской области появились стереоскопы с историческими фото

Пять стационарных биноклей установили на смотровых площадках в центральной исторической части города. Они расположены напротив здания городской и районной администраций, на перекрестке улиц Урицкого и Карла Маркса, напротив здания библиотеки. Стереоскоп также установили на городской площади — через него можно увидеть церковь Александра Невского, взорванную в 1978 году. А через дорогу находится еще один бинокль с видом на площадь, которая раньше называлась нижней торговой.