В Камышлове Свердловской области появились стереоскопы с историческими фото

Стереоскопы с историческими снимками города установили в Камышлове Свердловской области в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в местной администрации.
Пять стационарных биноклей установили на смотровых площадках в центральной исторической части города. Они расположены напротив здания городской и районной администраций, на перекрестке улиц Урицкого и Карла Маркса, напротив здания библиотеки. Стереоскоп также установили на городской площади — через него можно увидеть церковь Александра Невского, взорванную в 1978 году. А через дорогу находится еще один бинокль с видом на площадь, которая раньше называлась нижней торговой.
Отметим, что Камышлов и его история интересны не только местным жителям. По данным краеведческого музея, который организует экскурсии по городу, поток туристов стабильно растет. В первом квартале этого года Камышлов посетили 287 человек, во втором — 423, а в третьем — 1198.
Как отметили в городской администрации, работы по развитию туризма в Камышлове являются частью большого инфраструктурного проекта под названием «Московско-Сибирский тракт». Он направлен на популяризацию туристского маршрута по старинной дороге, соединявшей европейскую часть России через Сибирь с границей Китая. Отправной точкой маршрута в городе должен стать туристско-информационный центр, который расположится рядом с краеведческим музеем.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.