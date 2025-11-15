В Сочи открылся построенный с нуля футуристичный санаторий

«Сочи — это необычное место, город, который находится в сейсмической зоне, и все требования к строительству объектов здесь очень жесткие, надо рассчитывать на почти девятибалльную сейсмическую активность. Санаторий полностью построен по всем требованиям, мы спокойны. Также в Сочи часто бывают проливные ливни. Мы были свидетелями этого на протяжении всего цикла строительства. Строительная площадка, как только мы приступили к стройке, один раз была полностью затоплена, поэтому мы вынуждены были принять решение поднять территорию почти на 1,5 метра. И сейчас наводнение нам не страшно», — добавил Левит.