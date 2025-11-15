Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Токио

Украинцам разрешили не пожимать руку на соревнованиях.
Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам и белорусам, стоя на одном пьедестале. Такое заявление сделала пресс-служба Сурдлимпийских игр в Токио.
«Они будут вместе участвовать в церемонии награждения и появляться на фотографиях, стоя на пьедестале почета в соответствии со своими занятыми местами, ведя себя со взаимным уважением, но не пожимая друг другу руки», — приводит ТАСС слова представителей соревнований. Игры для спортсменов с нарушением слуха проходят в Токио. Там выступят 36 спортсменов из России. Соревнования будут идти до 26 ноября. За это время должны разыграть 212 комплектов наград в 21 виде спорта.
В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Но спустя год разрешил им выступать под нейтральным флагом в индивидуальных дисциплинах. При этом ограничения на участие в командных видах спорта сохраняются.