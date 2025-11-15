В поселке Ровном Саратовской области открыли пляж и обустроили часовню

«Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” — это не просто благоустройство и обновление парков, скверов и прочих общественных локаций, это создание уникального облика наших городов, на преображение которых граждане могут влиять напрямую — через Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. И граждане этим активно пользуются, так в этом году в голосовании приняли участие свыше 390 тысяч человек», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.