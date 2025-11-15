В поселке Ровном Саратовской области открыли пляж и обустроили часовню

Благоустройство пляжа и часовни в память Защитников Родины завершили в поселке городского типа Ровном Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
На волжском берегу обустроили новый пляж, там установили раздевалки, душ и места для мытья ног, а также вышку спасателей, навесы и качели. Кроме того, в ходе реализации нацпроекта в поселке установили часовню в память павших Защитников Отечества и благоустроили территорию вокруг нее.
«Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” — это не просто благоустройство и обновление парков, скверов и прочих общественных локаций, это создание уникального облика наших городов, на преображение которых граждане могут влиять напрямую — через Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. И граждане этим активно пользуются, так в этом году в голосовании приняли участие свыше 390 тысяч человек», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.