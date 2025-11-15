«Трамп не желает победы Украины». Политолог о причинах переговоров Москвы и Вашингтона

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США под руководством Дональда Трампа не желают поражения России в украинском конфликте, что отличает нынешнюю позицию Вашингтона от позиции времен президентства Джо Байдена. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился политолог и автор Telegram-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
«Когда Украина в той или иной степени проиграет этот конфликт (на мой взгляд, этот исход в значительной степени неизбежен), Дональд Трамп столкнется с довольно большой волной критики. Мы помним, что война критики за неудачный вывод войск из Афганистана в свое время похоронила рейтинг одобрения Джо Байдена. Послеафганский рейтинг Джон Байдена никогда не вернулся к доафганским значениям», — сказал Алексей Наумов.
Таким образом, считает политолог, Дональд Трамп хочет прикрыть свой собственный политический капитал. Об этом говорит тот факт, что США за время президентства Дональда Трампа вводили санкции в отношении России, а также продолжали продавать оружие и поставлять разведданные Украине.
«Дональд Трамп — это тот человек, который в значительной степени думает о себе, своем реноме и своей репутации. Но есть разница. Администрация Джо Байдена хотела победы Украины и поражения России. Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы война прекратилась. Это очень важное отличие, — уверен Алексей Наумов. — Именно поэтому российская администрация, администрация Путина поддерживает общение с американской стороной. Американцы сейчас не хотят поражения России».
По мнению политолога, российская сторона рассчитывает получить на переговорах то, что не может получить с помощью военной силы. «Что это может быть? Несколько месяцев назад по медиа ходили слухи, что США были готовы признать Крым юридически российской территорией. Можно это получить военной силой? Это нельзя получить военной силой. Какую-то территорию можно взять под контроль, но именно юридическое признание со стороны США… Это как бы не критично, но полезно в вопросе интеграции Крыма и России в международную экономику», — подчеркнул он.
Резюмируя сказанное выше, Алексей Наумов выразил уверенность, что Дональд Трамп не желает победы Украины: «Ему надо, чтобы он был миротворцем, чтобы конфликт прекратился, и чтобы он был во главе всего этого процесса».-0-