«Трамп не желает победы Украины». Политолог о причинах переговоров Москвы и Вашингтона

По мнению политолога, российская сторона рассчитывает получить на переговорах то, что не может получить с помощью военной силы. «Что это может быть? Несколько месяцев назад по медиа ходили слухи, что США были готовы признать Крым юридически российской территорией. Можно это получить военной силой? Это нельзя получить военной силой. Какую-то территорию можно взять под контроль, но именно юридическое признание со стороны США… Это как бы не критично, но полезно в вопросе интеграции Крыма и России в международную экономику», — подчеркнул он.