Народные приметы на 16 ноября: как не навлечь беду на Анну Холодную

День Анны Холодной сопровождался множеством погодных и природных знаков, которыми руководствовались крестьяне: Например, если в этот день еще не выпал снег, это может свидетельствовать о том, что год будет неурожайным. Ясное небо часто является знаком того, что зима будет суровой, но с небольшим количеством снега.