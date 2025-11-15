В Екатеринбурге состоялся финал фестиваля профессий «Мастерская открытий»

Финал фестиваля увлечений и профессий «Мастерская открытий» прошел 8 ноября во Дворце молодежи Екатеринбурга, сообщили в учреждении. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В этом году фестиваль объединил 370 участников 5−7 лет в 25 номинациях, в финал прошли 125 ребят.
«Это уникальный фестиваль — нигде больше в России не знакомят дошкольников одновременно с 25 профессиями. Мы стремились погрузить ребят в мир взрослых и показать им ценность любого труда. Очень важно было создать правильную обстановку — для детей это должен быть праздник, где они могут увидеть широкий мир профессий. Только так удастся вызвать у ребенка интерес», — отметил директор Дворца молодежи Александр Слизько.
В ходе конкурса юные участники примеряли на себя разные профессиональные роли: подготовили яркие костюмы и выступили со сценками. Ранняя профориентация — не единственная цель конкурса. Особое внимание уделялось развитию познавательных способностей и речевой активности воспитанников.
«“Мастерская открытий” — очень важное мероприятие для дошкольников. Здесь юные участники не просто знакомятся с миром профессий, но и лучше узнают себя, свои сильные стороны и интересы. После своего выступления ребята могут посмотреть на другие стенды и, может быть, выбрать на будущий год другую номинацию. И так постепенно, пробуя новое, найти себе дело по душе», — отметила начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Свердловской области Наталья Сокольская.
По итогам фестиваля все участники получили награды. В каждой игровой ситуации жюри выбрало победителя, а остальные ребята были отмечены в номинациях «За высокое качество выполненной работы», «За креативный подход к созданию игровой ситуации», «За стремление к победе».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.