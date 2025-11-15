Умер Владимир Тасун, глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России

Умер Владимир Тасун, президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) России. На момент смерти ему было 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Не стало Владимира Николаевича Тасуна. Авиатор до мозга костей, свидетель и непосредственный участник событий и тектонических сдвигов в авиатранспортной системе СССР и современной России», — говорится в сообщении.
Представители Росавиации отметили управленческий опыт и профессиональную мудрость Владимира Тасуна. Глава АЭВТ принимал действенные решения, направленные на стабилизацию и развитие российской авиации.
С 2007 по 2014 год Тасун также занимал должность директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что на 99-м году жизни умер академик РАН и профессор кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой.