В селе Ивантеевка Саратовской области обновили Зеленую улицу

Она обеспечивает выезд на федеральную дорогу «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград».

Ремонт Зеленой улицы завершили в селе Ивантеевка Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Центральная улица обеспечивает выезд на федеральную дорогу Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», также по ней можно добраться до детского сада, школы, поликлиники и центральной районной больницы. Протяженность обновленного объекта составляет 3,2 км.

«На самой дороге было выполнено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и устройство двух слоев асфальтобетона: выравнивающего и верхнего, нанесена разметка», — отметил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.