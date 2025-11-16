Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск готовится к литературному форуму

КРАСНОЯРСК, 15 ноября, ФедералПресс. В Красноярске пройдет второй межрегиональный литературный форум. Мероприятие запланировано на 20—21 ноября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«Если в прошлом году главной болью, о которой говорили литераторы, было отсутствие интереса к литературе, то сейчас ситуация изменилась, мы видим пристальное внимание. Когда мы объезжали территории, то видели оживление литературной жизни и готовность действовать, заявить о себе. Поэтому мы и собираем коллег в Красноярске — поделиться своими идеями, проблемами, проектами и попытаться выработать консолидированную позицию по волнующим нас вопросам», — прокомментировал руководитель Красноярского отделения Совета молодых литераторов Дмитрий Косяков.

Ранее красноярский писатель поделился с «ФедералПресс» советами, как в современной ситуации можно найти своего читателя.