Красноярск готовится к литературному форуму

«Если в прошлом году главной болью, о которой говорили литераторы, было отсутствие интереса к литературе, то сейчас ситуация изменилась, мы видим пристальное внимание. Когда мы объезжали территории, то видели оживление литературной жизни и готовность действовать, заявить о себе. Поэтому мы и собираем коллег в Красноярске — поделиться своими идеями, проблемами, проектами и попытаться выработать консолидированную позицию по волнующим нас вопросам», — прокомментировал руководитель Красноярского отделения Совета молодых литераторов Дмитрий Косяков.