Чужие деньги радости не принесли. Уголовные дела возбуждены в отношении трех минчан

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу трое пожилых минчан позарились на чужие вещи и деньги, но к добру это не привело — возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В Партизанское РУВД обратились трое жителей столицы с заявлениями о кражах личных вещей с деньгами и документами. Общий ущерб составил более Br5,4 тыс. Ранее судимый 57-летний мужчина заметил на лавочке портмоне, из которого забрал себе около Br4тыс., а документы владельца выбросил. Часть похищенных денег фигурант подарил другу, остальное потратил на алкоголь и продукты.
Примерно так же действовала и 69-летняя жительница столицы — она забрала себе оставленную без присмотра сумку. Находящиеся в ней деньги женщина потратила на личные нужды, а остальное имущество принесла и положила недалеко от районного управления внутренних дел. А 63-летняя минчанка заметила забытый рюкзак, внутри которого нашла кошелек с деньгами. Она взяла более Br1,3 тыс., но потратить не успела.
По данным фактам возбуждены уголовные дела за кражу. Милиция напоминает: имущество, временно оставленное собственником без присмотра (забытое или потерянное), считается находящимся в его владении. Завладение им квалифицируется как кража. -0-