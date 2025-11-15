Чужие деньги радости не принесли. Уголовные дела возбуждены в отношении трех минчан

Примерно так же действовала и 69-летняя жительница столицы — она забрала себе оставленную без присмотра сумку. Находящиеся в ней деньги женщина потратила на личные нужды, а остальное имущество принесла и положила недалеко от районного управления внутренних дел. А 63-летняя минчанка заметила забытый рюкзак, внутри которого нашла кошелек с деньгами. Она взяла более Br1,3 тыс., но потратить не успела.