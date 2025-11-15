Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии возвели самую высокую в стране статую Девы Марии

Высота новой статуи Девы Марии составляет в Бразилии 51 метр.

Источник: Комсомольская правда

В Бразилии возвели самую высокую в государстве статую земной матери Иисуса Христа — Девы Марии. Новый монумент достигает 51 метр. Об этом сообщает Telegram-канал «ПУЛ N3».

Для сравнения, знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, которая долгое время оставалась самым высоким религиозным символом страны, значительно уступает новому памятнику. Он возвышается над землей на 38 метров.

Появление такого грандиозного сооружения стало значимым событием для местных жителей и многочисленных паломников. Теперь оно занимает особое место среди достопримечательностей Бразилии, прославляя его религиозное и культурное наследие.

Ранее KP.RU информировал, что лидер США Дональд Трамп намерен установить памятник в свою честь. По замыслу, монумент будет выполнен в форме арки и появится в Вашингтоне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше