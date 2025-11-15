В Бразилии возвели самую высокую в стране статую Девы Марии

В Бразилии возвели самую высокую в государстве статую земной матери Иисуса Христа — Девы Марии. Новый монумент достигает 51 метр. Об этом сообщает Telegram-канал «ПУЛ N3».
Для сравнения, знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, которая долгое время оставалась самым высоким религиозным символом страны, значительно уступает новому памятнику. Он возвышается над землей на 38 метров.
Появление такого грандиозного сооружения стало значимым событием для местных жителей и многочисленных паломников. Теперь оно занимает особое место среди достопримечательностей Бразилии, прославляя его религиозное и культурное наследие.
