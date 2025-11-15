Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух больницах Чукотки модернизировали инженерные коммуникации

Учреждения находятся в селах Ваеги и Амгуэма.

Инженерные коммуникации модернизировали в участковых больницах сел Ваеги и Амгуэма Чукотского автономного округа в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.

В селе Амгуэма ремонтные работы включали замену наружных сетей канализации и водоснабжения. Также были установлены современные полипропиленовые трубы вместо старых металлических, а все коммуникации утеплены и закрыты защитными коробами.

«Сейчас в селе проживает 477 человек, из них 156 — дети. Медицинское учреждение находится практически в центре села, в шаговой доступности от любого дома. В среднем мы принимаем по 250 человек в месяц. А с недавнего времени наш коллектив пополнился новым специалистом — в село переехал врач-стоматолог», — рассказала заведующая медучреждением Лариса Рекун.

Аналогичные работы выполнили в участковой больнице села Ваеги. Специалисты обновили системы водопровода и водоотвода, заменили канализационный колодец, установили защитные короба. Медучреждение обслуживает более 300 местных жителей.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.