В двух больницах Чукотки модернизировали инженерные коммуникации

Инженерные коммуникации модернизировали в участковых больницах сел Ваеги и Амгуэма Чукотского автономного округа в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.
В селе Амгуэма ремонтные работы включали замену наружных сетей канализации и водоснабжения. Также были установлены современные полипропиленовые трубы вместо старых металлических, а все коммуникации утеплены и закрыты защитными коробами.
«Сейчас в селе проживает 477 человек, из них 156 — дети. Медицинское учреждение находится практически в центре села, в шаговой доступности от любого дома. В среднем мы принимаем по 250 человек в месяц. А с недавнего времени наш коллектив пополнился новым специалистом — в село переехал врач-стоматолог», — рассказала заведующая медучреждением Лариса Рекун.
Аналогичные работы выполнили в участковой больнице села Ваеги. Специалисты обновили системы водопровода и водоотвода, заменили канализационный колодец, установили защитные короба. Медучреждение обслуживает более 300 местных жителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.