В двух больницах Чукотки модернизировали инженерные коммуникации

«Сейчас в селе проживает 477 человек, из них 156 — дети. Медицинское учреждение находится практически в центре села, в шаговой доступности от любого дома. В среднем мы принимаем по 250 человек в месяц. А с недавнего времени наш коллектив пополнился новым специалистом — в село переехал врач-стоматолог», — рассказала заведующая медучреждением Лариса Рекун.