Сразу два района Омской области освобождаются от смертельно опасной инфекции

По данным «СуперОмска», 25 ноября 2025 года власти снимут карантин по бешенству сразу в двух районах области.

Источник: РИА "Новости"

Период действия ограничений завершается в Омском районе после выявления зараженного животного на территории поселка Набережный. Кроме того, с указанной даты официально освободится от смертельно опасной инфекции территория райцентра Черлак Черлакского района.

Решение принимается в плановом порядке, по завершении двухмесячного срока с момента ввода карантина. Стоит отметить, что с наступлением осени выявлено порядка 11 новых случаев бешенства, включая названные.

Напомним, официальное определение Роспотребнадзора гласит, что бешенство — смертельно опасная инфекция. Ей подвержены как животные, так и люди. После проявления клинических симптомов бешенство неизлечимо. Вирус проявляется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и затем летальным исходом.