Сразу два района Омской области освобождаются от смертельно опасной инфекции

Напомним, официальное определение Роспотребнадзора гласит, что бешенство — смертельно опасная инфекция. Ей подвержены как животные, так и люди. После проявления клинических симптомов бешенство неизлечимо. Вирус проявляется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и затем летальным исходом.