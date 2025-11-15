Ричмонд
Лед был очень тонкий: в Башкирии спасли любителя рыбалки

В Башкирии спасли рисковавшего провалиться под лед рыбака.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецке спасатели эвакуировали с тонкого льда пруда мужчину, решившего заняться подледной рыбалкой. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Единая диспетчерская службы с помощью камер видеонаблюдения заметила мужчину, который вышел на лед водоема и расположился для рыбалки примерно в десяти метрах от берега. Ледостав на пруду только начался, и был риск того, что все может закончиться бедой.

На место происшествия выехала спасательная группа. Специалисты подошли к рыбаку и сопроводили его на безопасный берег. В операции также участвовали сотрудники полиции.

Кирилл Первов предупредил, что первые морозы создают обманчивое впечатление о прочности льда, тогда как его толщина пока минимальна и он может проломиться в любой момент. В ведомстве отметили, что нетерпение некоторых любителей зимней рыбалки толкает их на необдуманные и опасные поступки.

