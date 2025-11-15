Заработок теннисистки Андреевой за 2025 год превысил ее доходы за всю карьеру

Согласно информации источника, заработок 18-летней спортсменки за сезон превысил ее общий доход за всю предыдущую карьеру. В этом году Андреева заработала более 4,7 миллиона долларов, из которых 3,9 миллиона пришлись на одиночные турниры, 718 тысяч — на парные соревнования и 50 тысяч — на смешанные пары. Такой успех позволил ей занять восьмое место в мировом рейтинге по призовым и стать лидером среди российских теннисисток.